Глава СК России взял на контроль происшествие с яхтой на Братском водохранилище

26 июня на Братского водохранилища произошел серьезный инцидент — мачта прогулочной яхты с десятью пассажирами на борту соприкоснулась с линией электропередач. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала Информационного центра Следкома России.
— Указанное привело к поражению судоводителя и трех пассажиров, в том числе несовершеннолетнего, током. Пострадавшие госпитализированы, — сообщили в информационном центре СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование этого происшествия под контроль. Он поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления Алексею Александрову предоставить детальный отчет о ходе расследования и его результатах.