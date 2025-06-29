Несколько автомобилей столкнулось на ТТК в районе улицы Автозаводская

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Автозаводская д.26/1) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Движение в районе ДТП затруднено на 1,7 км.
Несколько автомобилей столкнулось на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе ул. Автозаводская, д. 26/1. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Автозаводская д.26/1) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Движение в районе ДТП затруднено на 1,7 км.