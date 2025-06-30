Лев удерживал Олега Зубкова семь минут — новые детали ЧП в «Тайгане»

«Лев ударил Олега, и после того как тот упал, у животного включился инстинкт и на эмоциях он вцепился в горло человека. Изначально хищник не охотился на своего хозяина. Дальше лев попытался оттащить его от этого места. Хищник удерживал Зубкова и передвигался с ним по вольеру около семи минут. Это очень много, слишком много», — написал Запашный.