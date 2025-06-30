Лев удерживал Олега Зубкова семь минут — новые детали ЧП в «Тайгане»

«Лев ударил Олега, и после того как тот упал, у животного включился инстинкт и на эмоциях он вцепился в горло человека. Изначально хищник не охотился на своего хозяина. Дальше лев попытался оттащить его от этого места. Хищник удерживал Зубкова и передвигался с ним по вольеру около семи минут. Это очень много, слишком много», — написал Запашный.
Запашный подчеркнул, то, что Зубков остался жив, можно считать чудом. По словам дрессировщика, пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина несколько раз таранила хищника гольфмобилем, но это не давало результата.
«В какой-то момент она даже пыталась заехать на самого Олега, чтобы хищник его бросил, а пострадавший оказался в безопасности под автомобилем. Машина заглохла. Вооружившись ведром и еще чем-то, смелая женщина пошла в лобовую против разъяренного хищника и, не ожидав такой наглости, лев бросил человека», — напомнил он.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина «Тайгана» транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.