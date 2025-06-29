14-летний житель Башкирии впустил в дом грабителя, а тот обнес квартиру

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Салавате. Когда подросток был дома один, в квартиру постучал незнакомец. Открыв дверь, школьник увидел на пороге малознакомого мужчину. Тот представился знакомым его матери и зашел в жилище. Обойдя квартиру, он забрал телевизор, сотовый телефон и 1000 рублей — сколько нашел, после чего скрылся. Вреда ребенку он не нанес, но сильно напугал.