14-летний житель Башкирии впустил в дом грабителя, а тот обнес квартиру. Подросток поверил, что незнакомец — старинный друг мамы.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Салавате. Когда подросток был дома один, в квартиру постучал незнакомец. Открыв дверь, школьник увидел на пороге малознакомого мужчину. Тот представился знакомым его матери и зашел в жилище. Обойдя квартиру, он забрал телевизор, сотовый телефон и 1000 рублей — сколько нашел, после чего скрылся. Вреда ребенку он не нанес, но сильно напугал.
«Мать ребенка обратилась в полицию. В доме нашли отпечатки пальцев злоумышленника, а со слов мальчика составили фоторобот. В результате полицейские нашли и задержали подозреваемого», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленником оказался 38-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».