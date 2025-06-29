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Исполнители теракта в «Крокусе»: организатором была Украина

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на показания обвиняемых.

Источник: РИА "Новости"

После преступления, по словам одного из исполнителей, вся группа должна была направиться в Киев, где им обещали заплатить по 1 млн руб. «Двадцать первого марта 2024 года “Сайфулло” прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано», — следует из показаний Муродали Рачабализоды. Его слова подтвердили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.

Отказываться от теракта, добавил Рачабализода, никто не стал именно из-за обещанной суммы денег. При этом все понимали, что преступление будет совершено не «в интересах мусульман».

Всего по делу проходят 25 человек. Уголовные материалы были направлены в Генпрокуратуру в отношении 19 человек. После утверждения в надзорном ведомстве — по данным «Ъ», на это может уйти 10 дней — их передадут на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд.