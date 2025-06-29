Исполнители теракта в «Крокусе»: организатором была Украина

После преступления, по словам одного из исполнителей, вся группа должна была направиться в Киев, где им обещали заплатить по 1 млн руб. «Двадцать первого марта 2024 года “Сайфулло” прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано», — следует из показаний Муродали Рачабализоды. Его слова подтвердили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.
Отказываться от теракта, добавил Рачабализода, никто не стал именно из-за обещанной суммы денег. При этом все понимали, что преступление будет совершено не «в интересах мусульман».
Всего по делу проходят 25 человек. Уголовные материалы были направлены в Генпрокуратуру в отношении 19 человек. После утверждения в надзорном ведомстве — по данным «Ъ», на это может уйти 10 дней — их передадут на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд.