Исполнители теракта в «Крокусе»: организатором была Украина

После преступления, по словам одного из исполнителей, вся группа должна была направиться в Киев, где им обещали заплатить по 1 млн руб. «Двадцать первого марта 2024 года “Сайфулло” прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано», — следует из показаний Муродали Рачабализоды. Его слова подтвердили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов.