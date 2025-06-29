Суд предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебным разбирательствам против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд тогда отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов.