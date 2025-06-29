В Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

На трассе столкнулись две легковушки: Geely и LIFAN. По информации МЧС по РБ, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей: 32-летний водитель, 31-летняя женщина, 9-летний и 3-летний мальчики из автомобиля Geely, а также 23-летний водитель LIFAN. В ГАИ РБ уточнили, что врачи также осмотрели 2-летнего пассажира — он не пострадал.