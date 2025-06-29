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В Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Мелеузовском районе около деревни Басурмановка по дороге Мелеуз-Нугуш.

Источник: МЧС по РБ

На трассе столкнулись две легковушки: Geely и LIFAN. По информации МЧС по РБ, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей: 32-летний водитель, 31-летняя женщина, 9-летний и 3-летний мальчики из автомобиля Geely, а также 23-летний водитель LIFAN. В ГАИ РБ уточнили, что врачи также осмотрели 2-летнего пассажира — он не пострадал.

Сотрудники МЧС России помогли пострадавшим выбраться из автомобиля и оказали первую помощь. Всех доставили в больницу.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.