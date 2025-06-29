В СК поделились подробностями гибели красноярского лодочника

Следователи Красноярского следственного отдела на транспорте СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи № 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека». Напомним, 27 июня в верховьях реки Кан в Саянском районе погиб пассажир лодки.
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в районе 14 часов. Согласно.
«Опрокинулось маломерное судно — на аэролодке “Север-650” находилось три человека. В результате произошедшего один человек погиб, двоим была оказана помощь мужчиной с проходящей мимо лодки», — поделились в ведомстве предварительной иниформацией.
На месте смертельного инцидента отработали эксперты Восточного межрегионального СУ на транспорте Следкома России. В настоящий момент ведутся процессуальные действия, уточняются обстоятельства ЧП.
Ранее портал kras.mk.ru рассказал об аварийной посадке красноярского воздушного судна в Санкт-Петербурге.