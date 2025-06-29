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На Митинской улице в Москве загорелся ресторан

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожар произошел на Митинской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«Столичные огнеборцы реагируют на нештатную ситуацию в торговом центре… В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Митинская, дом 39 (ресторан на третьем этаже административного здания)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание произошло в подсобном помещении. По внешним признакам загорания не наблюдается, проводится разведка помещений.

Пресс-служба уточнила, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений около 70 человек покинули здание. Пострадавших нет.