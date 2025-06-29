На Митинской улице в Москве загорелся ресторан

«Столичные огнеборцы реагируют на нештатную ситуацию в торговом центре… В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Митинская, дом 39 (ресторан на третьем этаже административного здания)», — говорится в сообщении.