Два человека погибли на красноярских водоемах

29 июня 2025 года в Красноярском крае зафиксированы два несчастных случая на воде. В Балахтинском районе у населенного пункта Чистое Поле на реке Чулым при купании утонул пловец. Рядом с поселком Курагино в карьере «Южный» также погиб мужчина.
Оба происшествия произошли в местах, не оборудованных для купания. Ведутся расследования обстоятельств трагедий.
В краевом управлении МЧС России местным жителям напомнили: «Выбирайте для отдыха у воды только оборудованные пляжи; в не трезвом состоянии не стоит заходить в воду».
Ранее портал kras.mk.ru сообщил о гибели мужчины, который перевернулся в аэролодке.