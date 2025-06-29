Два человека погибли на красноярских водоемах

29 июня 2025 года в Красноярском крае зафиксированы два несчастных случая на воде. В Балахтинском районе у населенного пункта Чистое Поле на реке Чулым при купании утонул пловец. Рядом с поселком Курагино в карьере «Южный» также погиб мужчина.