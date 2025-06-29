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Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Площадь пожара сухой травы в Алуште возросла до 5 га, к тушению привлекаются два вертолета Ми-8 МЧС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Два вертолета Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет.

Сухая растительность загорелась вблизи поселке Лазурное. Изначально площадь пожара составляла около 1 га. Сейчас силы пожарных распределены по периметру пожара. Всего к тушению привлечены 225 специалистов и 33 единицы техники.