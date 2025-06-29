Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га

«Два вертолета Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — сказали в пресс-службе.