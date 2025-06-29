Площадь природного пожара в Алуште увеличилась до 5 га

«Два вертолета Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет.
Сухая растительность загорелась вблизи поселке Лазурное. Изначально площадь пожара составляла около 1 га. Сейчас силы пожарных распределены по периметру пожара. Всего к тушению привлечены 225 специалистов и 33 единицы техники.