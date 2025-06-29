Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции, целями которой стали ядерная программа и военная инфраструктура Ирана. 22 июня США присоединились к конфликту и атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Замдиректора Иранского радио и телевидения Хасан Абедини в тот же день заявил, что за «некоторое время» до этого Иран эвакуировал три ядерных объекта: из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана, риска радиационного выброса, по его словам, не было.