Азербайджан рушит связи с Россией из-за задержаний в РФ: что известно о происшествии

В Екатеринбурге 27 июня силовики провели спецоперацию, в ходе которой задержали более 50 человек, преимущественно выходцев из Азербайджана, в рамках расследования убийства торговца 2001 года, а также преступлений 2010 и 2011 годов. В ходе мероприятий были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а некоторые из них, как сообщил руководитель отдела Ярослав Кузвесов, дали признательные показания.