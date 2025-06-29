«Ловитель коптеров»: российские военные изобрели новый способ борьбы с дронами ВСУ. Видео

«Ловитель коптеров» состоит из дрона-перехватчика, веревки, гайки, шайбы и магнита, рассказал Shot.
Российские бойцы придумали новый способ сбивать дроны ВСУ, привязав к своим БПЛА веревку. Об этом рассказал Shot в своем telegram-канале.
«Взяли дрон-перехватчик, верёвку, гайку, шайбу и магнит, всё соединили и сделали необычную конструкцию», — об этом написано в материале. Веревка цепляет лопасти дрона ВСУ, она запутывается в них, после чего дрон падает вниз. Отечественные бойцы назвали свое изобретение «ловитель коптеров».
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