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В Алуште в тушении крупного ландшафтного пожара задействовали два вертолета

Огонь охватил пять гектаров территории с сухой травой.

Источник: Аргументы и факты

В Алуште вблизи поселка Лазурное загорелась сухая растительность, к тушению пожара привлекли два вертолета Ми-8, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

«Два вертолета Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Спасатели сообщили, что пожар произошел в труднодоступной местности, из-за сильного ветра его площадь быстро достигла пяти гектаров.

В ведомстве заверили, что дальнейшего распространения огня не допущено, жителям ближайшего населенного пункта пожар не угрожает.

«Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Организовано 4 боевых участка. Всего к тушению пожара привлечено 225 человек и 33 единиц техники», — отчитались в министерстве.

Ранее сообщалось, что троих работников лесохозяйственного объединения в Забайкальском крае задержали из-за крупного лесного пожара.