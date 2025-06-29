Офицеры массово фотографируются с Путиным на личные смартфоны

После этого похожие просьбы последовали и от других представителей военных и силовых профессий. Другие же не решились попросить Путина о личной фотографии. «Ну да (постеснялся, — прим. URA.RU). Субординация, все-таки», — отметил один из военных. Содержание встречи президента с участниками «Времени героев» публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.