Во Франции начались протесты против поставок оружия Украине

«Нет танкам, нет дронам на Украине! Макрон, мы не хотим твоей войны! Макрон, мы не будем умирать за Украину!» — скандировали участники, требуя отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из НАТО. Кадры опубликованы в соцсети X. По словам Флориана Филиппо, главная цель акции — призвать правительство к прекращению оружейных поставок Киеву и отказаться от политики, продиктованной Североатлантическим альянсом.