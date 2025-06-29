Audi побита, BMW без стёкол: Неадекват расцарапал ключом дорогие иномарки в Петербурге

В результате действий злоумышленника владельцы разбитых автомобилей сейчас связываются со страховыми компаниями, фиксируя ущерб: разбитые стёкла, вырванные номера и сломанные зеркала. Сумма ущерба, причинённого автомобилю BMW, составила 1,9 миллиона рублей. Один из пострадавших рассказал, что ему удалось дозвониться до участкового, который занимается делом, однако, по его словам, неадеквата отпустили. Жильцы ЖК обеспокоены тем, что он снова на свободе.