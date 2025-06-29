Жителей львовского Дрогобыча призвали не выходить из дома после взрывов

Жителей Дрогобыча Львовской области призвали не выходить из дома и закрыть окна из-за сильного дыма после взрывов.
Глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк сообщил об ударе по объекту промышленной инфраструктуры, в результате чего возник масштабный пожар. Украинский 24-й телеканал также сообщал о серии взрывов во Львове.
По словам Кулиняка, в части Дрогобыча нет электричества, ведется работа по восстановлению энергоснабжения. В городском совете Дрогобыча отметили, что на место ударов прибыли службы реагирования, проводится измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиации.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июня по целям на территории Украины обработали более 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет различного класса.