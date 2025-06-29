Школьник сгорел заживо во время игры в заброшенном доме

Погибшего школьника обнаружили пожарные в ходе ликвидации возгорания в заброшенном доме в поселке Перово в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщает Телеграм-канал «78», 12-летний мальчик с другом играли в заброшенном доме. С собой у них был бензин и они решили зажечь находящуюся на чердаке печь.
В какой-то момент бензин разлился, произошло воспламенение и огонь перекинулся на одного из детей. Его приятель убежал, но сразу позвонил в МЧС.
Прибывшие спасатели потушили пожар, но к тому времени остававшийся в доме ребенок уже погиб.