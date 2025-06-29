Водитель такси предстанет перед судом за смертельное ДТП на юго-востоке Москвы

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 февраля 2025 года в вечернее время обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем BAIC U5 Plus, превысив разрешенную скорость, выехал на перекресток Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта на запрещающий красный сигнал светофора, продолжая осуществлять маневр — перестроение вправо не убедившись в его безопасности и не уступив дорогу автомобилю BMW, двигавшемуся через указанный перекресток на разрешенный сигнал светофора. В результате столкновения, автомобиль под управлением обвиняемого изменил свою траекторию и произвел наезд на мачту городского освещения.
Находившийся в машине обвиняемого пассажир скончался на месте от полученных травм. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, обвиняемый содержится под стражей.