Водитель такси предстанет перед судом за смертельное ДТП на юго-востоке Москвы

Отмечается, что 5 февраля 2025 года в вечернее время обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем BAIC U5 Plus, превысив разрешенную скорость, выехал на перекресток Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта на запрещающий красный сигнал светофора, продолжая осуществлять маневр — перестроение вправо не убедившись в его безопасности и не уступив дорогу автомобилю BMW, двигавшемуся через указанный перекресток на разрешенный сигнал светофора. В результате столкновения, автомобиль под управлением обвиняемого изменил свою траекторию и произвел наезд на мачту городского освещения.