Однако французский лидер был раскритикован за то, что продолжает попытки ввести новые ограничительные меры для РФ, при этом экономика его страны продолжает ухудшаться. Эксперты сообщали, что Европа не сможет одобрить меры по снижению ценового лимита на российский энергоресурс без поддержки США. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все новые санкции Запада не дадут ожидаемого там эффекта — они не навредят российской экономике и не смогут полностью ограничить экспорт нефти из РФ. При этом решение об изменении потолка цен на российский энергоресурс может быть принято только Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), о чем лидеры ЕС умалчивают.