При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Ещё один удар пришёлся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног», — написал он.