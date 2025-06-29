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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Двое мужчин ранены в Курской области после ударов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Ещё один удар пришёлся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног», — написал он.

Хинштейн отметил, что обоим раненым оказали первую медицинскую помощь, сейчас они доставлены в Курскую областную больницу.

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