Прервавший полет в Калининград самолет сел в Шереметьево

Накануне в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов. Из-за случившегося воздушное пространство Ломбардии, Пьемонта и Лигурии не могло быть использовано воздушными судами. Поэтому более 300 рейсов были отменены, задержаны или вернулись в аэропорты вылета.