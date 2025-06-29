КГБ Белоруссии разоблачил группу, планировавшую атаковать стратегические объекты

По его данным, комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием «Гарпун». Ее целью было вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты. Операция продолжалась 732 дня.