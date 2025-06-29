По его данным, комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием «Гарпун». Ее целью было вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты. Операция продолжалась 732 дня.
КГБ Белоруссии разоблачил группу, планировавшую атаковать стратегические объекты
МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. КГБ Белоруссии провел спецоперацию по разоблачению группы, которая планировала атаковать стратегические объекты республики. Об этом сообщил телеканал ОНТ.