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КГБ Белоруссии разоблачил группу, планировавшую атаковать стратегические объекты

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. КГБ Белоруссии провел спецоперацию по разоблачению группы, которая планировала атаковать стратегические объекты республики. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

Источник: Reuters

По его данным, комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием «Гарпун». Ее целью было вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты. Операция продолжалась 732 дня.