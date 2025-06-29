Туристка без сознания летала на парашюте над морем в Краснодарском крае

Инцидент произошел на черноморском пляже в станице Голубицкая. Женщина решила покататься на пляжном аттракционе и полетать над волнами на парашюте, но в момент жесткого старта получила сильный удар по голове от отлетевшего крепления. В результате она потеряла сознание и повисла на страховке, однако управлявший катером организатор этого не заметил и продолжил свой маршрут.