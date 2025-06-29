Появились кадры разгрома украинских БЭК российским Су-30. Видео

Ранее российские военные неоднократно отражали атаки ВСУ в Черном море: так, по данным Минобороны РФ, только за один день были уничтожены управляемая ракета «Нептун-МД» и четыре беспилотника, а 6 июня — три ракеты этого типа. Всего, по официальной информации, за последние месяцы российские силы ликвидировали более 170 дронов в акватории Черного моря.