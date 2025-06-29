ВСУ атаковали Курскую область, есть раненые

Атаки беспилотников на гражданские объекты в Курской области происходят регулярно. Ранее в Рыльском районе уже фиксировались случаи, когда дроны повреждали автомобили и ранили людей, в том числе в селе Большенизовцево. 29 июня стало известно, что в Брянске из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жительниц. В результате в городе повреждены 46 квартир и четыре автомобиля, пишет RT.