ВСУ атаковали Курскую область, есть раненые

Дроны ВСУ атаковали районы Курской области.
В Курской области 29 июня в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал глава региона.
Второй инцидент произошел в деревне Кекино Глушковского района. Пострадал 47-летний мужчина. У него осколочные ранения ног.
Оба раненых были оперативно доставлены в Курскую областную больницу, им оказали первую медицинскую помощь. Власти региона призвали жителей отказаться от возвращения в приграничные районы из соображений безопасности. Губернатор подчеркнул, что атаки беспилотников продолжаются, и попросил местных жителей беречь себя и не рисковать жизнью.
Атаки беспилотников на гражданские объекты в Курской области происходят регулярно. Ранее в Рыльском районе уже фиксировались случаи, когда дроны повреждали автомобили и ранили людей, в том числе в селе Большенизовцево. 29 июня стало известно, что в Брянске из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жительниц. В результате в городе повреждены 46 квартир и четыре автомобиля, пишет RT.