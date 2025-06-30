В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW.