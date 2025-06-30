В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

Как отмечается, в субботу около 07.30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот возле одного из жилых комплексов на Муринской дороге.
«На месте происшествия, применив наручники, росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого мужчину, который руками, ногами, а также баллонным ключом повредил пять иномарок», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.
Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW.
«Задержанный, ранее судимый за побои и применение насилия в отношении представителя власти, был доставлен в 66-й отдел полиции», — добавили в главке Росгвардии.