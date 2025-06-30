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В Петербурге пьяный мужчина повредил пять припаркованных машин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга искорежил пять припаркованных иномарок в Красногвардейском районе, он задержан, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, в субботу около 07.30 мск патрульный наряд Росгвардии услышал крики, звук автомобильных сигнализаций и грохот возле одного из жилых комплексов на Муринской дороге.

«На месте происшествия, применив наручники, росгвардейцы задержали агрессивного нетрезвого мужчину, который руками, ногами, а также баллонным ключом повредил пять иномарок», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.

Как оказалось, 21-летний мужчина разбил лобовое стекло Audi А7, помял и частично оторвал задний бампер такси Hyundai Solaris, помял капот Audi А4, разбил заднее и боковое стекла и оторвал зеркала у седана Kia Optima, а также разбил лобовое и заднее стекла, повредил задние фонари и салон, оторвал номерные знаки и дверные ручки у BMW.

«Задержанный, ранее судимый за побои и применение насилия в отношении представителя власти, был доставлен в 66-й отдел полиции», — добавили в главке Росгвардии.