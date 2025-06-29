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В Калининграде обнаружили тела несовершеннолетнего и его знакомого

Специалисты установят причину из смерти по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Аргументы и факты

В Калининграде обнаружили тела 17- и 18-летнего молодых людей, это произошло на территории местного СНТ, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По ее данным, 27 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Калининграда. Она сообщила, что обнаружила на придомовой территории строящегося дома тело своего сына и его 17-летнего знакомого.

«Причина их смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Осака полицейские обнаружили тело 50-летней россиянки с признаками насильственной смерти.