В Калининграде обнаружили тела несовершеннолетнего и его знакомого

В Калининграде обнаружили тела 17- и 18-летнего молодых людей, это произошло на территории местного СНТ, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По ее данным, 27 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Калининграда. Она сообщила, что обнаружила на придомовой территории строящегося дома тело своего сына и его 17-летнего знакомого.
«Причина их смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что в японской префектуре Осака полицейские обнаружили тело 50-летней россиянки с признаками насильственной смерти.