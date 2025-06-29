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Летевший из Москвы в Калининград самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Москва — Калининград вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неисправности в навигационной системе.

Источник: Комсомольская правда

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс сообщением Москва — Калининград, вернулся в аэропорт вылет из-за неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани «Шереметьево».

Как сообщает источник, посадка самолета прошла благополучно. Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о неисправности в работе воздушного судна. Капитан самолета доложил о его неспособности выдерживать навигационные характеристики, заданные при начале полета. Во избежание опасной ситуации рейс было решено вернуть в точку отправления.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет, следовавший по маршруту Москва — Анадырь, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Шереметьево». Причиной стали проблемы, зафиксированные в системе кондиционирования воздушного судна.