Летевший из Москвы в Калининград самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Как сообщает источник, посадка самолета прошла благополучно. Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о неисправности в работе воздушного судна. Капитан самолета доложил о его неспособности выдерживать навигационные характеристики, заданные при начале полета. Во избежание опасной ситуации рейс было решено вернуть в точку отправления.