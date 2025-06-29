Прокуратура начала проверку обстоятельств массового отравления в Перми

По предварительным данным, в период с 25 июня в медицинские учреждения Перми обратились десятки человек с симптомами пищевого отравления. Все они, как сообщается, посещали одно и то же развлекательное заведение. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента и устанавливают, какие условия могли спровоцировать отравление. Прокуратура региона контролирует проведение эпидемиологического расследования и ждёт официальных выводов.