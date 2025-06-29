Китай изобрел новейшую бомбу, аналогов которой нет в мире

Ранее американцы забили тревогу, поскольку в КНР начали производить в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Глава американского Центра энергетических технологий Боб Кавецкий рассказал, что вещество называется Чайна-Лейк (CL 20).