В Сербии шесть человек арестовали за попытку свергнуть власть

28 июня «Известия» опубликовали кадры из Белграда после начала демонстраций в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На митинг вышли не менее 36 тыс. человек. Студенты пришли на площадь, выкрикивая лозунги «Качай!». Уточнялось, что в результате протестов пострадали 48 полицейских, 77 человек были задержаны.