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В Сербии шесть человек арестовали за попытку свергнуть власть

В Сербии задержаны шесть человек по обвинению в подготовке преступлений, направленных на насильственное изменение конституционного строя страны. Об этом 29 июня сообщило издание Blic со ссылкой на прокуратуру Белграда.

Источник: AP 2024

По информации ведомства, на встрече, которая проходила в здании строительного факультета университета Белграда, участники обсуждали использование ультиматума о проведении выборов лишь как предлога для насилия.

«По их словам, даже если бы запрос о выборах в августе был немедленно выполнен, они не рассчитывали выиграть выборы, а намеревались действовать силовым путем», — говорится в заявлении.

Кроме того, следствие полагает, что задержанные готовили нападения на государственные учреждения. Все шестеро будут находиться под стражей 48 часов, в течение которых с ними проведут допросы. Расследование продолжается.

25 июня сообщалось, что МВД Сербии совместно с другими силовыми структурами задержало шесть человек, подозреваемых в подготовке к свержению конституционного строя в государстве. Задержанные ранее, 21 июня, провели встречу в отеле в городе Кралево, в ходе которой обсуждали планы насильственной смены власти в стране.

28 июня «Известия» опубликовали кадры из Белграда после начала демонстраций в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На митинг вышли не менее 36 тыс. человек. Студенты пришли на площадь, выкрикивая лозунги «Качай!». Уточнялось, что в результате протестов пострадали 48 полицейских, 77 человек были задержаны.