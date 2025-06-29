В Сербии шесть человек арестовали за попытку свергнуть власть

По информации ведомства, на встрече, которая проходила в здании строительного факультета университета Белграда, участники обсуждали использование ультиматума о проведении выборов лишь как предлога для насилия.
«По их словам, даже если бы запрос о выборах в августе был немедленно выполнен, они не рассчитывали выиграть выборы, а намеревались действовать силовым путем», — говорится в заявлении.
Кроме того, следствие полагает, что задержанные готовили нападения на государственные учреждения. Все шестеро будут находиться под стражей 48 часов, в течение которых с ними проведут допросы. Расследование продолжается.
25 июня сообщалось, что МВД Сербии совместно с другими силовыми структурами задержало шесть человек, подозреваемых в подготовке к свержению конституционного строя в государстве. Задержанные ранее, 21 июня, провели встречу в отеле в городе Кралево, в ходе которой обсуждали планы насильственной смены власти в стране.
28 июня «Известия» опубликовали кадры из Белграда после начала демонстраций в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На митинг вышли не менее 36 тыс. человек. Студенты пришли на площадь, выкрикивая лозунги «Качай!». Уточнялось, что в результате протестов пострадали 48 полицейских, 77 человек были задержаны.