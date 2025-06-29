В Ростовской области трое мужчин задержаны за убийство двух рыбаков

Трое мужчин задержаны в Верхнедонском районе Ростовской области за двойное убийство, сообщает региональный следком.
Отмечается, что задержанные — местные жители 46, 47 и 57 лет. По версии следствия, вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковском Верхнедонского района пьяные мужчины поссорились с 41-летним жителем Чертковского района и его 54-летним отцом, вследствие чего избили их, облили бензином и подожгли. Один из пострадавших умер на месте, другой скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
По данным Telegram-канала Baza, погибшие рыбачили на левом берегу Дона. Они разложили удочки и выпили, когда к ним подошли подозреваемые. После совершения преступления один из напавших позвонил в полицию и сообщил, что рыбаки подожгли себя сами.
Ранее в Ивановской области две женщины были приговорены к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно за убийство военнослужащего.