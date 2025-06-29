В Ростовской области трое мужчин задержаны за убийство двух рыбаков

Отмечается, что задержанные — местные жители 46, 47 и 57 лет. По версии следствия, вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковском Верхнедонского района пьяные мужчины поссорились с 41-летним жителем Чертковского района и его 54-летним отцом, вследствие чего избили их, облили бензином и подожгли. Один из пострадавших умер на месте, другой скончался в больнице.