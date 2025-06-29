ВСУ начали переброску резервов к занятым ВС РФ селам в ДНР

Глава ДНР подчеркнул, что взятые ВС РФ под контроль на этой неделе населенные пункты имеют стратегическое значение, поэтому украинские военные предпринимают попытки усилить оборону и не допустить дальнейшего продвижения российских войск. По его словам, подразделения удерживают позиции и продолжают вести разведку, чтобы своевременно реагировать на возможные атаки со стороны противника.