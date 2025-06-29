Тела двух подростков нашли в СНТ под Калининградом

На территории садового товарищества в Калининграде обнаружены тела 18-летнего молодого человека и его 17-летнего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сообщение об обнаружении тел поступило в правоохранительные органы от местной жительницы, которая нашла их на придомовой территории строящегося дома в СНТ «Железнодорожник».
В настоящее время прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.
Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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