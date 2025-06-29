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Тела двух подростков нашли в СНТ под Калининградом

На территории садового товарищества в Калининграде обнаружены тела 18-летнего молодого человека и его 17-летнего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На территории садового товарищества в Калининграде обнаружены тела 18-летнего молодого человека и его 17-летнего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщение об обнаружении тел поступило в правоохранительные органы от местной жительницы, которая нашла их на придомовой территории строящегося дома в СНТ «Железнодорожник».

В настоящее время прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее школьник сгорел заживо в заброшенном доме под Петербургом.