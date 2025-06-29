«Не в состоянии мирного времени»: на Западе раскрыли страшные последствия роста расходов на оборону для Европы

«Проблема с обязательством НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году заключается в том, сможет ли Североатлантический альянс продемонстрировать надёжный путь к выполнению своих обещаний», — сообщил старший научный сотрудник программы Forward Defense и Трансатлантической инициативы по безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете Роб Мюррей, его слова опубликованы на сайте совета. Он отметил, что к 2024 году все страны НАТО должны были достичь 2-процентных расходов на оборону. Однако эту договоренность смогли выполнить далеко не все. А некоторые страны, в частности, Испания, хоть и достигли таких расходов, но не смогли должным образом модернизировать свои вооруженные силы.