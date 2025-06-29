Два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА

«Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ещё один удар ВСУ, по словам врио губернатора, пришёлся на деревню Кекино Глушковского района. Пострадал 47-летний мужчина, у которого диагностированы слепые осколочные ранения ног.
Напомним, что утром 29 июня в небе над Брянской и Курской областями дежурные расчёты ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. По данным Минобороны, все цели были успешно перехвачены в промежутке между 8:50 и 11:10 по московскому времени.