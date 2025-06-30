На Урале водитель Chevrolet сбил 4-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском водитель Chevrolet сбил 4-летнего мальчика на пешеходном переходе. За рулем автомобиля был 67-летний мужчина.
— При проезде нерегулируемого пешеходного перехода водитель не предоставил преимущество пешеходам и наехал на 4-летнего мальчика, который проходил проезжую часть в сопровождении матери и бабушки. В результате ребенок получил ушибы ног, — сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Как рассказала мать ребенка, на момент начала перехода автомобилей у «зебры» не было. Увидев, что приближающийся автомобиль Chevrolet не тормозит, женщина попыталась оттащить сына назад за руку, но избежать наезда не удалось.
Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что не видел пешеходов. После осмотра в больнице мальчика отпустили домой. В отношении водителя составлен ряд административных материалов. По факту ДТП проводится проверка.