Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале водитель Chevrolet сбил 4-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском водитель Chevrolet сбил 4-летнего мальчика на «зебре».

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель Chevrolet сбил 4-летнего мальчика на пешеходном переходе. За рулем автомобиля был 67-летний мужчина.

— При проезде нерегулируемого пешеходного перехода водитель не предоставил преимущество пешеходам и наехал на 4-летнего мальчика, который проходил проезжую часть в сопровождении матери и бабушки. В результате ребенок получил ушибы ног, — сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Как рассказала мать ребенка, на момент начала перехода автомобилей у «зебры» не было. Увидев, что приближающийся автомобиль Chevrolet не тормозит, женщина попыталась оттащить сына назад за руку, но избежать наезда не удалось.

Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что не видел пешеходов. После осмотра в больнице мальчика отпустили домой. В отношении водителя составлен ряд административных материалов. По факту ДТП проводится проверка.