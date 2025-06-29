Украина потеряла еще один F-16: главное об СВО 29 июня

ВСУ потеряли около 1235 солдат за сутки, сообщили Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ подвело итоги касательно потерь ВСУ на 29 июня. Также Владимир Зеленский прокомментировал смерть пилота истребителя F-16. Помимо этого, Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства и местам хранения БПЛА вооруженных сил Украины.
Более 60 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область, а в Брянске из-за атаки были повреждены более 46 квартир в жилых домах. Силами ВС РФ нанесены удары ракетным комплексом «Кинжал» по военно-промышленному комплексу Украины. Силы ПВО РФ также сбили дальнобойную ракету «Нептун» и большое количество БПЛА. Главное о спецоперации на Украине к 29 июня — в материале URA.RU.
Потери ВСУ.
29 июня, за сутки, ВСУ потеряли около 1 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По информации, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 190 человек, в зоне группировок «Юг» — до 160 солдат, «Запад» — до 220, «Центр» — более 400, «Восток» — до 185 человек, а на направлении «Днепр» — до 80 военных.
Потеря истребителя F-16 ВСУ.
Владимир Зеленский дал распоряжение в выяснении обстоятельств по факту гибели пилота F-16Фото: Официальный сайт президента Украины.
29 июня Владимир Зеленский распорядился провести расследование обстоятельств гибели пилота F-16 Максима Устименко. Пилот скончался во время авиационной атаки ВС РФ по военным объектам.
«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР.
Солдаты РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Его удалось освободить благодаря группировке войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ поразили цеха производства БПЛА.
ВС РФ поразили цеха производства БПЛА ВСУФото: Илья Московец © URA.RU.
Российские войска поразили радиолокационную станцию RADA. Были поражены цехи производства БПЛА и места их хранения.
Также были поражены временные пункты размещения солдат ВСУ и иностранных наемников в 133 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ударили по ВПК Украины.
Удары по ВПК Украины были наносились ракетным комплексом «Кинжал’Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Российские солдаты атаковали ракетным комплексом «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Помимо него использовались и другие виды оружия.
Все это произошло в ночь на 29 июня. Также удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям.
Все цели были поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Более 60 БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область.
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 60 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется», — заявил Гладков.
ПВО РФ сбили ракету «Нептун» и 102 беспилотника.
Силами ПВО РФ была сбита дальнобойная ракета «Нептун’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и 102 БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун” и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявлено в сообщении.
Повреждено 46 квартир в Брянске из-за атак ВСУ.
В двух многоквартирных домах в Брянске было повреждено 46 квартир. Также в городе были повреждены 4 легковых автомобиля. Об этом написал губернатор Александр Богомаз.
«В двух многоквартирных домах Володарского района города Брянска повреждения различной степени выявлены в пяти подъездах, 46 квартирах. Также частично повреждены четыре легковых автомобиля», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.