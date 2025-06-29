Украина потеряла еще один F-16: главное об СВО 29 июня

29 июня, за сутки, ВСУ потеряли около 1 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По информации, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 190 человек, в зоне группировок «Юг» — до 160 солдат, «Запад» — до 220, «Центр» — более 400, «Восток» — до 185 человек, а на направлении «Днепр» — до 80 военных.