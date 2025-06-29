Reuters вскрыло пропажу в Иране 400 кг обогащенного урана

Собеседники Reuters среди действующих и бывших чиновников, задействованных в наблюдении за ядерной программой Ирана, не исключают, что часть урана могла быть погребена под завалами разрушенных объектов, однако более вероятным вариантом считают его вывоз незадолго до нападения. По их словам, масштаб и скорость перемещения материала затрудняют контроль даже при наличии доступа к объектам. Международные эксперты полагают, что ситуация осложнит дипломатические усилия по возобновлению контроля над ядерной программой Тегерана.