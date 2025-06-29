Reuters вскрыло пропажу в Иране 400 кг обогащенного урана

Иран мог вывезти большую часть урана из Фордо за несколько дней до атаки США, рассказало агентство.
Иран мог вывезти большую часть запасов обогащенного урана с объекта в Фордо за несколько дней до атаки США и Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным агентства, после авиаударов инспекторы не могут установить местонахождение порядка 400 килограммов урана, обогащенного до 60%.
«Бомбардировки Израиля и США могли стать для Ирана идеальным прикрытием для сокрытия его запасов урана», — приводит агентство слова одного из собеседников. Источник Reuters отметил, что теперь поиски пропавших запасов могут превратиться в игру «кошки-мышки».
Собеседники Reuters среди действующих и бывших чиновников, задействованных в наблюдении за ядерной программой Ирана, не исключают, что часть урана могла быть погребена под завалами разрушенных объектов, однако более вероятным вариантом считают его вывоз незадолго до нападения. По их словам, масштаб и скорость перемещения материала затрудняют контроль даже при наличии доступа к объектам. Международные эксперты полагают, что ситуация осложнит дипломатические усилия по возобновлению контроля над ядерной программой Тегерана.
Вопрос о судьбе иранских запасов обогащенного урана обострился после ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, когда МАГАТЭ и американские власти сообщили о потере контроля над перемещением примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%. Ранее отмечалось, что у Ирана был заранее подготовлен план действий на случай подобных атак, а отсутствие радиационного фона на объектах затруднило определение местонахождения урана.