Житель Великобритании обнаружил в реке семь боевых гранат, забрал пять из них и исчез. Сейчас его ищет полиция. Инцидент произошёл 21 июня в районе города Бирмингем. По данным Need To Know, мужчина занимался магнитной рыбалкой — искал металлы на дне реки с помощью специальной удочки. В какой-то момент он вытащил из воды семь ржавых ручных гранат. Пять из них он забрал с собой и ушёл, оставив ещё две на берегу.