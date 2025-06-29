Guardian: спецслужба Британии 20 лет безуспешно искала российского шпиона

Сотрудники британской службы безопасности MI5 на протяжении двух десятилетий проводили операцию по выявлению «крота», предположительно работавшего на разведку РФ, пишет The Guardian.
Сведения о том, что высокопоставленный сотрудник британской разведки MI6, имевший доступ к конфиденциальным материалам, передал сверхсекретную информацию Москве, Британии передало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в 1990-х годах, говорится в статье. За подозреваемым установили слежку, которую прекратили только в 2015 году. Сообщалось, что все это время агенты под вымышленными именами вели наблюдение за сотрудником MI6 в нескольких странах, однако им не удалось собрать доказательств его предательства. По одной из версий, подозреваемый мог понять, что за ним «охотятся», и прекратить свою деятельность, пишет издания.
Источник газеты рассказал, что эта масштабная операция не имеет аналогов и стала одной из самых продолжительных и дорогостоящих за последнее время.
Ранее в МИД РФ сообщили, что второго секретаря посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедру и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера, обвиняемых в проведении разведывательно-подрывной работы против России, обязали покинуть страну.