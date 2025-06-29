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Guardian: спецслужба Британии 20 лет безуспешно искала российского шпиона

Операция стала одной из самых продолжительных и дорогостоящих за последнее время, сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники британской службы безопасности MI5 на протяжении двух десятилетий проводили операцию по выявлению «крота», предположительно работавшего на разведку РФ, пишет The Guardian.

Сведения о том, что высокопоставленный сотрудник британской разведки MI6, имевший доступ к конфиденциальным материалам, передал сверхсекретную информацию Москве, Британии передало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в 1990-х годах, говорится в статье. За подозреваемым установили слежку, которую прекратили только в 2015 году. Сообщалось, что все это время агенты под вымышленными именами вели наблюдение за сотрудником MI6 в нескольких странах, однако им не удалось собрать доказательств его предательства. По одной из версий, подозреваемый мог понять, что за ним «охотятся», и прекратить свою деятельность, пишет издания.

Источник газеты рассказал, что эта масштабная операция не имеет аналогов и стала одной из самых продолжительных и дорогостоящих за последнее время.

Ранее в МИД РФ сообщили, что второго секретаря посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедру и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера, обвиняемых в проведении разведывательно-подрывной работы против России, обязали покинуть страну.

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