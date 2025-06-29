Geo TV: в Пакистане погибли 45 человек из-за ливневых муссонных дождей

В Пакистане за последние несколько дней погибли 45 человек из-за ливневых муссонных дождей и наводнений, а также связанных с ними инцидентов, передает Geo TV.
«Сильные дожди и наводнения в Пакистане унесли жизни 45 человек всего за несколько дней с начала сезона муссонов. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где из 21 погибшего было 10 детей», — сказано в публикации.
По данным национальной метеорологической службы, риск сильных дождей и внезапных наводнений остается высоким как минимум до субботы.
Ранее сообщалось, что в провинции Хайбер-Пахтунхва река Сват унесла семью из 18 человек. Спасатели извлекли из воды семь тел, трех человек удалось спасти.