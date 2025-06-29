Двое детей погибли в ДТП с двумя фурами под Волгоградом

В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли двое детей. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по региону.