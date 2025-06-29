Двое детей погибли в ДТП с двумя фурами под Волгоградом

В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли двое детей. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по региону.
По информации полиции, авария произошла в 19:00 в Михайловском районе. Столкнулись Lada Vesta и две фуры — КамАЗ и Volvo.
— В результате ДТП погибли два ребенка — пассажиры легкового автомобиля: девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Указывается, что дети находились в автомобиле без средств безопасности. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Днем ранее китайский внедорожник Haval наехал на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном городе Одинцово. Ребенок умер в машине скорой помощи.