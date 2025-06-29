Двое детей погибли в аварии с двумя фурами в российском регионе

На трассе в Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в воскресенье около 19:00 в Михайловском районе. Столкнулись автомобиль Lada Vesta и две фуры — КамАЗ и Volvo.
«В результате ДТП погибли два ребенка — пассажиры легкового автомобиля: девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, дети перевозились без использования детских удерживающих устройств.
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