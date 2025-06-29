Постпред Ирана при ООН: страна не будет прекращать обогащение урана

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS сообщил, что Иран сохранил часть инфраструктуры ядерной программы и способен возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане у Ирана раньше были и до сих пор частично сохраняются мощности для обработки, конверсии и обогащения урана. Хотя существенная часть этих мощностей разрушена, определенные возможности у страны остаются.