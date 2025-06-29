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В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Предварительная причина крупного лесного пожара на южном берегу Крыма возле Алушты стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем», — сказала Шевцова в видеообращении в своем Telegram-канале.

По ее словам, в связи с темным временем суток вертолеты прекратили сброс воды.

«В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар», — сказала министр.