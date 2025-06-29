В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

«В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар», — сказала министр.