В Крыму назвали возможную причину лесного пожара у Алушты

Ранее в МЧС РФ сообщили, что сухая растительность загорелась возле Алушты на площади один гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер. Позже площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, к тушению привлекли два вертолета.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем», — сказала Шевцова в видеообращении в своем Telegram-канале.
По ее словам, в связи с темным временем суток вертолеты прекратили сброс воды.
«В пять утра (совпадает с мск) первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар», — сказала министр.