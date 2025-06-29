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45 человек погибли из-за сильных ливней в Пакистане

В Пакистане, из-за сильных ливней и вызванных ими наводнений погибли по меньшей мере 45 человек за последние несколько дней, сообщает Geo News со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

В Пакистане, из-за сильных ливней и вызванных ими наводнений погибли по меньшей мере 45 человек за последние несколько дней, сообщает Geo News со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где погибли 21 человек, включая 10 детей. В долине Сват стремительное наводнение унесло жизни 14 человек, включая несколько семей, находившихся у реки.

По данным агентства, восемь детей погибли при обрушении домов. В провинциях Синд и Белуджистан зарегистрировано еще 11 смертей, связанных с ливнями.

Синоптики предупреждают о продолжении сильных дождей и риске новых наводнений до следующей субботы. Под угрозой выхода из берегов находятся реки в различных регионах страны.

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